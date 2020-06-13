"الحركة الوطنية": ننتظر إقرار قوانين الانتخابات لنحدد عدد مرشحينا

قال رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب حسم موقفه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تحالف الأحزاب المصرية وننتظر إقرار قوانين الانتخابات لننسق مع أحزاب التحالف عدد المرشحين الذين سندفع بهم في المنافسة الانتخابية سواء القوائم أو الفردي.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن الحزب لديه لجنة الانتخابات برئاسة النائب محمد بدراوي تعمل على تلقي طلبات الراغبين في الترشح على مستوى الجمهورية وبعدها سيتم فرز هذه الطلبات وانتقاء أفضل العناصر الذي استوفت شروط الحزب للدفع بهم في الانتخابات.

وأكد أن الحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الدستورية المقبلة سواء انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات من خلال كوادر جرى تدريبها وتأهيلها على أعلى مستوى لهذا الحدث ولديها القدرة على العمل السياسي والرقابي والتشريعي والتواصل مع الجهات التنفيذية لحل مشاكل المواطنين.