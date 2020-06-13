وفاة خطيب مسجد السيد البدوي السابق بكورونا

توفي، اليوم، حسين وهدان خطيب بوزارة الأوقاف، إمام مسجد السيد البدوي في محافظة الغربية سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى أئمة ومشايخ المسجد الأحمدي بطنطا والعاملين في مديرية الأوقاف بالغربية، زميلهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلى الفور، نفذ الطب الوقائي إجراءات الغسل والتكفين للجثمان، وفقا للإجراءات الاحترازية، حيث جرى دفنه بمقابر العائلة.

وكشف أقارب وهدان، عن أن الأحير توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في مستشفى العزل بالإسكندرية، حيث أصيب بالعدوى خلال تقديم واجب العزاء في المقابر.