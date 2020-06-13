تأجيل طرح فيلم "السحرة" لـ آن هاثواي إلى أجل غير مسمى

ألغت شركة "warner bros" فكرة طرح فيلم "السحرة" خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن تغييرات مختلفة في جداول مواعيد طرح الأفلام، بعد سلسلة تأجيلات من جانب شركات إنتاج الأفلام.

فيلم "السحرة" من بطولة آن هاثواي، أوكتافيا سبنسر، ستانلي توتشي، وكريس روك، ومن إخراج روبرت زيميكس، وكان من المقرر أن يعرض في أكتوبر 2020، بحسب موقع Variety.

قصة الفيلم مستوحاة من كتاب "السحرة" والذي صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة، بحسب موقع IMDB.

مخرج الفيلم روبرت زيميكس، أخرج أكثر من 30 عملا فنيا، وكتب مثلها، وشارك في إنتاج أكثر من 50 عملا، وحصد جائزة أوسكار، مرة واحدة عام 1995، عن إخراجه فيلمه الشهير "فورست جامب".

بينما حصدت بطلة الفيلم آن هاثواي، جائزة أوسكار، مرة واحدة أيضا عن دورها المساعد في فيلم "Les Misérables"، وذلك عام 2013.

فيما حصدت أوكتافيا سبنسر، جائزة أوسكار، عام 2012، عن دورها المساعد في فيلم "The Help".