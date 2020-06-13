نائب رئيس برلمان لبنان: الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، إن الحكومات المتعاقبة في لبنان تتحمل الجانب الأكبر مما آل إليه الوضع من تدهور مالي واقتصادي ونقدي، وليس مصرف لبنان المركزي وحده، مشيرا إلى أن تدعيم الاستقرار السياسي الداخلي والوحدة الوطنية هما المدخل لاستقرار البلاد ككل.

واعتبر الفرزلي، في حديث له اليوم لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن تحميل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وحده مسؤولية أزمة الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، أو التصويب على جهة واحدة بعينها دون الجهات الأخرى، أمر يخلو من الموضوعية، مؤكدا أن إدارة المال العام في لبنان بأسرها تتحمل المسؤولية عن تداعيات الوضع الراهن.

واستعرض الفرزلي، مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وتسببت في انهيار الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية في لبنان، وفي مقدمها تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار لسنوات طويلة على نحو كبد الخزينة العامة أموالا طائلة، وأزمة عجز الكهرباء المزمنة وتداعياتها، وإهدار المال العام والتوظيف في إدارات الدولة على نحو غير مجد.

واعتبر الفرزلي، أن مصرف لبنان المركزي يتحمل بدوره قدرا من المسؤولية باعتبار أنه المسؤول عن سلامة النقد الوطني، لافتا إلى أن البنك المركزي كان يتعين عليه أن يعلن رفضه للسياسات المالية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، باعتبار أنها أدت إلى خراب الواقع المالي والاقتصادي للبنان.

وتطرق الفرزلي، إلى أزمة النقص الحاد في الدولار الأمريكي وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، مشيرا إلى أن الساحة اللبنانية صغيرة، وأن ضخ كمية قليلة من الدولار بمعرفة البنك المركزي بإمكانها أن تلجم الارتفاع الكبير في سعر الصرف وتداعياته المعيشية، مبديا في نفس الوقت تفهمه لمبدأ الحرص على حماية الاحتياطي النقدي من الدولار حتى يمكن توفير المستلزمات المعيشية الأساسية من الغذاء والدواء والمحروقات.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، على أهمية أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة ورادعة بحق من يتلاعبون بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين اللبنانيين، داعيا إلى عدم التهاون في هذا الأمر، وألا يخضع هذا التلاعب للاستثمار السياسي داخليا أو إقليميا.

وأكد الفرزلي، ضرورة توفير معطيات التوافق والتكاتف الوطني، وحماية الاستقرار السياسي الداخلي، وتأمين الوحدة الوطنية الداخلية، بما يحمي لبنان من كوارث قد تقع.