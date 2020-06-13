لقاح كورونا.. ملايين الجرعات في الطريق

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم، إن بلاده وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت عقدا مع شركة "أسترا زينيكا"، للحصول على لقاح واق من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وذكر سبيرانتسا، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العقد ينص على الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي جرى تطويره مع جامعة أكسفورد، ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف القادم.

وأضاف المسؤول الإيطالي، أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام، حسبما نقلت "رويترز".

وتلقت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة تفويضا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا وفقا لما ذكرة كبير مسؤولي الصحة في التكتل، لكن لم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك.