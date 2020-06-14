"رمتني في مستشفى المجانين".. اعتراف شاب بقتل جدته خنقا

" كانت ست مفترية وتستحق القتل عشان رمتني في مستشفى المجانين" بهذه الكلمات اعترف شاب بقتل جدته في قنا خنقا داخل منزلها في قنا، مدعيا أنه استراح منها بعدما تسببت في سخرية جميع شباب القرية منه ووصفه بأنه مجنون، حسبما قال.

"لقيت نفسي مجنون بعد ما طلعت من المستشفى وكمان كل أهل القرية كانوا بيضحكوا عليها وخاصة الشباب عشان كده رحت اتخانقت مع جدتي وقتلها" بتلك الكلمات واصل المتهم اعترافه أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على "ع.م.ش"، 76 عامًا ، مسنة ، جثة هامدة بداخل منزلها ، بها آثار خنق فى رقبتها بإيشارب ، بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى الغربى بهجورة ، التابعة لدائرة المركز .

وأثبتت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "م.م"، 28 عاما، حفيدها، لمروره بأزمة نفسية سيئة، وأقدم على قتلها بسبب قيمها بوضعه داخل مصحة نفسية منذ فترة لتلقى العلاج ، وبمجرد أن خرج من المصحة قام بقتلها، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب أنه يخشى تنمر أصدقائه فى المنطقة، بعد أن انتشر خبر دخوله المصحة بينهم.