تعقيم مبنى الإذاعة ومنازل المخالطين لمصابي كورونا بمطروح

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، الانتهاء من تعقيم وتطهير مبنى إذاعة مطروح الإقليمية، وعدد من المدارس، ومنازل المخالطين للحالات المصابة بكورونا بالكيلو 3 خلف سور النجدة، وذلك ضمن خطة مواجهة انتشار الفيروس.

وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمدينة مرسى مطروح بالتمركزات الثلاثة الثابتة شرقًا وغربًا وجنوبًا المقبل من سيوة، إضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، مؤكدًا زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا، من خلال وضع ملصقات للتعريف بطرق الوقاية منه.

وأوضح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات على الرقمين 0464935266 _ 0464933158.