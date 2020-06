تمكنك من حماية بياناتك وخصوصياتك.. الاتصالات تطلق مبادرة للتعلم عن بعد

تُعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في مبادرة "التعلم عن بُعد في مجال الأمن السيبراني" المجانية، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، وتهدف المبادرة إلى تمكين المتدربين من الاستخدام الآمن للإنترنت وتعلم كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية علي الإنترنت.

أهداف المبادرة

رفع الوعي المجتمعي المعلوماتي وتعزيز الثقافة الرقمية من خلال التعلم والتأهيل عن بُعد لـ:

- دعم وتنمية استخدام خدمات شبكة الإنترنت بأمان.

- الاستفادة من التعرف على المجالات الحديثة.

- التعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية عند استخدام وسائل التعلم والاجتماعات عبر الإنترنت.

الفئات المستهدفة

التسجيل متاح لجميع فئات المجتمع المصري من مستخدمي الحاسب الآلي ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

المميزات التي ستحصل عليها من خلال المبادرة

- بالإضافة إلى حصولك على برنامج تدريبي مجاني بتقنية التعلم عن بُعد، فإن الالتحاق بحزمة البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة يتيح لك ميزتين إضافيتين:

- عند اجتيازك الاختبارات اللازمة بنجاح للمقررات التدريبية التي قمت باختيارها ستحصل على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة Cisco العالمية، تصلك بالبريد على العنوان الخاص بك المسجل بموقع المبادرة.

- يمكنك فقط من خلال المبادرة الجمع بين أكثر من مقرر وعند اجتيازك اختبارات تلك المقررات ستحصل على شهادات خاصة بكل حزمة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة Cisco العالمية.

تشمل المبادرة المقررات التدريبية التالية:

1. الأسس الرقمية.

2. مقدمة عن الأمن السيبراني (المستوى الأول).

3. أساسيات الأمن السيبراني (المستوى الثاني).

العائد المعرفي

بعد الانتهاء من الدورات المختلفة بالمبادرة ستكون قادرًا على:

- التعرّف على المهارات الأساسية وتقنيات الاتصال.

- التعرّف على مهارات الأمان الأساسية للشبكات.

- التعرّف على كيفية حماية بياناتك الشخصية وخصوصيتك على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

- اكتساب مهارة التعلم عن بُعد.

آلية التسجيل والتعلم

- التسجيل على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال هذا الرابط http://www.basicict.gov.eg.

- اختيار المقرر / المقررات المطلوبة.

- يتم إرسال بريد إلكتروني للمتدرب بتأكيد الالتحاق بالدورة التدريبية به رابط خاص بكل دورة تدريبية.

- استكمال التسجيل على رابط المنصة التعليمية الخاصة بمقدم الخدمة المدرج بنهاية نموذج التسجيل بالمبادرة.

- إنشاء حساب للمتدرب وحصول المتدرب على اسم المستخدم وكلمة المرور.

- يقوم المتدرب بدراسة المادة العلمية من خلال المنصة التعليمية الخاصة بمقدم الخدمة وتكون الدراسة ذاتية.

- يقوم المتدرب في نهاية الدورة التدريبية بإجراء اختبار عبر الإنترنت.

- يظهر للمتدرب في نهاية الدورة التدريبية شهادة يستطيع طباعتها ذاتيًا.

- استلام المتدرب شهادة بالبريد على العنوان الخاص به المسجل بالمبادرة.

الشهادات المتاحة من خلال المبادرة

- شهادة: Get-Connected Certificate.

- شهادة: Introduction to Cybersecurity certificate.

- شهادة: Cybersecurity Essential Certificate.

- شهادة: Cybersecurity Literacy Certificate (عند الحصول علي مقررات (a) Introduction to Cybersecurity + (c) Cybersecurity Essentials).

- شهادة: Digital Security Certificate (عند الحصول علي مقررات (a) Get Connected + (b) Introduction to Cybersecurity).

- شهادة: Technology Security Literacy Certificateعند الحصول علي الثلاث مقررات) (a) Get Connected + (b) Introduction to Cybersecurity + (c) Cybersecurity Essentials).