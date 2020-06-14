مها نصار: قلت لمخرج "الاختيار" أنا معاك من قبل ما أقرأ دوري

قالت مها نصار، إنها لم تقم بعمل تجارب أداء لمسلسلي الفتوة أو الاختيار "لأن خلاص كنت اتعرفت وكنت بعمل كده في البداية لما بدأت أمثل وعملته مرة في مسلسل واحة الغروب وبعدها كنت اتعرفت بالنسبة للمخرجين وبدأوا يختاروني، وبعد مسلسل طايع اتعرفت أكتر".

وأضافت نصار، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن "مسلسل الاختيار المخرج بيتر ميمي كلمني وقالي عندي دور وعاوزك تعمليه معايا ولو أنتي ضيفة شرف ولو مش حابة مش هزعل فرديت قولتله أنا معاك من قبل ما أقرأ لأن كنت عارفة أن المسلسل ملحمة وفي حاجات كتيرة كنت أحب أني اشتغل فيها ولما قريت الورق ودور مها عشماوي ابتديت أشتغل على الشخصية".

وتابعت، أنه بالنسبة لمسلسل الفتوة فكان هناك إجماع على اختياري للدور، مشيرة إلى أنها صورت المسلسلين في نفس الوقت، لكن الشخصيتين مختلفتان وفي كلاهما تم بذل مجهود كبير.