متحدث الري: مياه النيل لمصر مسألة حياة أو موت

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن الجانب الإثيوبي لديه مبرراته لعرقلة المفاوضات، ولكن تعنتهم واضح للجميع، والكل يشاهد عدم الرغبة والإرادة الحقيقية للوصول لتوافق، وليس هناك أي تقدير لأي طرف من الأطراف.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن موارد مصر كلها لا تصل لـ60 مليار متر مكعب ولكن الاحتياجات 114 مليارا، والدولة تعاني بالفعل، والمياه ليست رفاهية، ولكنها حياة، ولا تهاون في قضية المياه، وكل مؤسسات الدولة تشارك في هذا الأمر والقضية أصبحت قضية رأي عام.

وتابع: "نهر النيل بالنسبة لمصر حياة أو موت، ونتابع فنيا سير بناء سد النهضة، وهم يعلنون المستجدات ومؤخرا أعلنوا مشكلات فنية".