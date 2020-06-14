"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي، صباح اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أمس، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

كانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

يشار إلى أن الوزارة طرحت، الخميس الماضي ، أذون خزانة بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 182 يومًا بقيمة 15.1 مليار بمتوسط أسعار فائدة 12.44% بجانب إصدار أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 12.8 مليارات بمتوسط أسعار فائدة 12.44%.