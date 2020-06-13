سمير غطاس: سد النهضة المشكلة الأخطر في تاريخ مصر

قال سمير غطاس عضو مجلس النواب، إن مشكلة أثيوبيا وسد النهضة، هي الأخطر في تاريخ مصر، مضيفًا أن مصر من الآن، دخلت الخطر والفقر المائي.

وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، في برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك فرق بين المخاطر التي يمكن مجابهتها، والمخاطر الوجودية التي يتحدد من خلالها الوجود من عدمه، فمصر صحراء قاحلة يشقها نهر النيل، على جانبيه يعيش المصريون، وبدون نهر النيل تتحول مصر لفراغ صحراوي كبير.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قضية النيل والمياه قضية حياة ووجود، وبالتالي هناك خطر حقيقي يهدد حصة مصر من النيل، مضيفًا أنه قد يلحق بمصر الخطر الوجودي بسبب سد النهضة.

وذكر أنه بعد مفاوضات مريرة ومتعثرة، فإن مطلب مصر متواضع، وهو الملئ بالتدريج وعلى سنوات، لحين إيجاد بدائل أخرى، مشيرًا إلى أثيوبيا استغلت فترة الاضطرابات في 2011، لبدء بناء سد النهضة.