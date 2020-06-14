"فاروس" مستشارا ماليا لـ"مودرن بيتومود" لبيع نسبة 99% لشركة سيكا

أعلنت شركة فاروس لبنوك الاستثمار التابعة لشركة الأهلى كابيتال القابضة، عن قيامها بدور المستشار المالى الحصرى لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن (بيتومود) فى إتمام صفقة بيع حصة 99% من أسهم الشركة لصالح شركة سيكا العالمية.

وفى هذا السياق، أعربت نهى الغزالى، العضو المنتدب لفاروس لبنوك الاستثمار، عن اعتزازها بنجاح فريق العمل بفاروس فى إتمام هذه الصفقة فى جميع مراحلها حتى الانتهاء من جميع الإجراءات، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، حيث يؤكد هذا النجاح على ثقة المستثمرين الأجانب فى جدوى الوجود والاستثمار فى مصر، مدعومة بالأسس القوية للسوق المصرية تحت أى ظروف.

وتمتلك شركة مودرن بيتومود حصة سوقية كبيرة فى مجال تصنيع مواد العزل لخدمة قطاع البناء والتشييد بالسوق المصرية، بالإضافة إلى خدمة عملاء فى أكثر من 50 دولة فى السوق العالمية، وقام بعملية الاستحواذ شركة سيكا، حيث تم تنفيذ الصفقة من خلال عرض شراء إجبارى من شركة سيكا مصر.

وتُعد شركة فاروس من أنشط بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المصرية وهى حالياً إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وقد أتمت شركة الأهلى كابيتال الاستحواذ عليها قبل عدة أشهر فى إطار خطة البنك الأهلى لتكوين منصة متكاملة لبنوك الاستثمار والسمسرة وإدارة المحافظ بالإضافة إلى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والتمويل متناهى الصغر وجميع الخدمات المالية غير المصرفية.