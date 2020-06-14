عاصم الدسوقي: أصل تركيا قبائل من الصين

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بجامعة حلوان، إن الأتراك أصلهم قبائل من شمال غرب الصين، وأخذوا يتنقلون عبر وسط أسيا، ويصطدمون بشعوب وقبائل مختلفة، ويقتلوا وينتصرون حتى وضعوا الرحال في بيزنطة، عاصمة الإمبراطورية الرومانية القديمة، وسيطروا على البلقان (أوروبا الشرقية)، التي هي حاليا رومانيا وبلغاريا والصرب، وفي 1453 السلطان محمد الفاتح، خرج من البلقان، وأسقط القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وأطلقوا عليها اسطنبول، أو إسلامبول، المدينة الإسلامية أو العالية.

وأشار الدسوقي لـ"الوطن"، إلى أنهم بعد أن استقروا في بيزنطة، اصطدموا بالقوى المجاورة من أجل التوسع، فكانت القوة المجاورة بالنسبة لهم، الدولة الصفوانية في إيران، ودولة المماليك في مصر، وكان النزاع بين القوى الثلاثة، حول السيطرة على المنطقة بين شمال إيران، وشمال العراق وشمال سوريا، وجنوب شرق أسيا الصغرى التي يقيم فيها الأتراك والتي ما تزال محل نزاع حتى الآن.