محافظ البحر الأحمر عن إقامة حفل بأحد الفنادق: أقسم بالله لن تتكرر

استنكر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واقعة الفيديو المتداول، الذي يّظهر حفل للمصطافين في أحد فنادق الغردقة يضم العشرات من المواطنين رغم الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه تم إبلاغ وزير السياحة لوقف تراخيص الفندق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة " إم بي سي مصر"، أن هذا المشهد لن يتكرر في الفترة المقبلة، ففور مشاهدته اتصل بوزير السياحة وغداً سيتم اتخاذ إجراء حاسم، "أقسم بالله المنظر ده لن يتكرر تاني، ستكون هناك أخبار وقرارات مناسبة جدا مع الحدث".

وتابع: "عندما بدأنا تجربة الـ25% كنا نريد معرفة الفنادق التي ستلزم بالأمر والإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة والسياحة"، مؤكدًا أن هناك 61 منشأة حصلت على التصاريح اللازمة، "من حق أي فندق يعمل شكل ترفيهي، مع الالتزام بالإجراءات المتفق عليها، لكن الواضح إن محدش التزم والدنيا قامت على بعضها، لو مش قادر تسيطر يبقى أنت لا تستحق الترخيص".