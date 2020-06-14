"يعمل شيال ويجهز حفيداته".. 10 معلومات عن "عم صبحي" الذي كرمه السيسي

فيديو قصير لرجل عجوز يعمل شيال في منطقة الغورية ويحمل بعض الأشياء رغم وضوح كبر السن عليه، تم تداوله بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر بتكريم "عم صبحي الشهير بأبو خالد".

"الوطن" ترصد لكم أبرز معلومات عن "أبوخالد" حسبما تحدث مع مراسلة برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

1-اسمه صبحي كامل السيد وشهرته أبوخالد.

2-لديه 6 أبناء ومتزوجين جميعهم.

3-كان يعمل في شركة بيع المصنوعات المصرية ويعمل كشيال كعمل اضافي.

4-خرج على المعاش وتفرغ للعمل كـ"شيال".

5-يساعد ابنه الأكبر في تربية وتجهيز بناته نظرًا لإصابته بضمور في العضلات.

6-يعيش مع زوجته المسنة.

7-الرئيس السيسي أرسل له رسالة: "الرئيس بيكرمك وبيقولك يابوخالد استريح وكتر خيرك".

8-أهدى له جهاز لحفيدته "سفرة والأنتريه والغسالة والبوتجاز والتلاجة والشاشة والخلاط والنيش وسجادتين".

9-طلب من الرئيس السيسي أداء فريضة الحج هو وزوجته والرئيس وعده بفريضة الحج.

10-أهدى له الرئيس السيسي سوبر ماركت مجهز ليعمل فيه.