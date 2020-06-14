"حكاية الفرقة" فيلم وثائقي جديد من إنتاج dmc عن المسرح القومي

تعرض قناة dmc الفيلم الوثائقي الجديد "حكاية الفرقة" عن فرقة المسرح القومي، قريبا عبر شاشتها.

يتناول الفيلم قصة فرقة المسرح القومي منذ نشأتها عام ١٩٣٥ وحتى اليوم، ويكشف العديد من الأسرار والوثائق التي تعرض لأول مرة على الشاشة، والتي تروي حكايات النشأة ودور الآباء المؤسسين مثل طلعت حرب وجورج أبيض وشاعر القطرين خليل مطران أول مدير للفرقة.

كما يكشف كواليس أهم العروض المصرية التي شهدها المسرح عبر تاريخه ويحكي الفيلم دور النصوص المسرحية التي قدمتها الفرقة في التعبير الوثيق عن قضايا الوطن عبر كل العصور، وكيف حافظت على قيم المجتمع المصري.

الفيلم تقدمه وحدة الأفلام الوثائقية بقناة DMC، من كتابة أحمد شوقي روؤف، وسيناريو وإخراج إبراهيم السيد، قراءة التعليق روايح سمير، ومنتج فني عماد فتوح، ورؤية فنية لأحمد طه، وتحت إشراف أحمد الدريني رئيس الوحدة، وشريف سعيد المدير التنفيذي للوحدة.