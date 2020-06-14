"حكاية الفرقة" فيلم وثائقي جديد من إنتاج dmc عن المسرح القومي

"حكاية الفرقة" فيلم وثائقي جديد من إنتاج dmc عن المسرح القومي
كتب:
ضحى محمد
05:54 ص | الأحد 14 يونيو 2020
تعرض قناة dmc الفيلم الوثائقي الجديد "حكاية الفرقة" عن فرقة المسرح القومي، قريبا عبر شاشتها.
يتناول الفيلم قصة فرقة المسرح القومي منذ نشأتها عام ١٩٣٥ وحتى اليوم، ويكشف العديد من الأسرار والوثائق التي تعرض لأول مرة على الشاشة، والتي تروي حكايات النشأة ودور الآباء المؤسسين مثل طلعت حرب وجورج أبيض وشاعر القطرين خليل مطران أول مدير للفرقة.
كما يكشف كواليس أهم العروض المصرية التي شهدها المسرح عبر تاريخه ويحكي الفيلم دور النصوص المسرحية التي قدمتها الفرقة في التعبير الوثيق عن قضايا الوطن عبر كل العصور، وكيف حافظت على قيم المجتمع المصري.
الفيلم تقدمه وحدة الأفلام الوثائقية بقناة DMC، من كتابة أحمد شوقي روؤف، وسيناريو وإخراج إبراهيم السيد، قراءة التعليق روايح سمير، ومنتج فني عماد فتوح، ورؤية فنية لأحمد طه، وتحت إشراف أحمد الدريني رئيس الوحدة، وشريف سعيد المدير التنفيذي للوحدة.