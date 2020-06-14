أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر بعد غياب عن الفن منذ 6 سنوات

انتشرت صورة للفنانة القديرة ليلى طاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غيابها عن الفن لمدة تزيد عن 6 سنوات.

وشاركت "طاهر" في 2014 بست كوم "الباب في الباب"، لتختفي من بعدها عن الساحة الفنية.

يذكر أنها قدمت في مجال السينما عددا من الأفلام منها، (أبو حديد، زمان يا حب، قطة على نار، الأيدي الناعمة، القاهرة في الليل)، وشاركت كذلك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها (القضاء في الإسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش).