بائع أسماك بالسويس يحرر ترسة بحرية ويعيدها إلى بيئتها

أطلق أحد بائعي الأسماك، ترسة بحرية إلى شاطئ مياه خليج السويس في محافظة السويس بعد شرائها.

وكان فريق من المتطوعين رصدوا ترسة بحرية نادرة جرى صيدها من خليج السويس وبيعها لأحد أصحاب محلات الأسماك بسوق الأنصاري، حيث جرى علاجها ونقلها إلى مياه خليج السويس مرة أخرى، لتعود إلى الحياة من جديد.

ورفض محمد السقعان تاجر أسماك، الحصول على أموال ثمن للترسة البحرية من أجل إعادتها للمياه.

وأكد مالك الترسة البحرية، أنه أعادها للمياه من أجل المساهمة في الحفاظ على هذه الأنواع البحرية النادرة.

والترسة البحرية التي جرى إعادتها للمياه، من إناث المخلوقات الرقيقة التي تأتي إلى الشاطئ من أعماق البحار في فترات محددة كل عام لوضع البيض، وتقوم بدفنه بمهارة في الرمال، وتتغذى على قناديل البحر.