18 قتيلا و166 مصابا حصيلة انفجار شاحنة صهريج في الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار شاحنة صهريج في مقاطعة "تشجيانج" شرق الصين إلى 18 قتيلا و166 مصابا.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أنّ الحادث وقع في نحو الساعة 4:46 مساء أمس بتوقيت بكين، حين انفجرت شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال بالقرب من قرية على طريق سريع.

وأضافت سلطات المقاطعة، أنّ انفجارا ثانيا وقع عندما سقطت الشاحنة على ورشة قرب الطريق السريع عقب انحرافها عن الطريق، وتسببت الانفجارات في انهيار منازل سكنية وورش عمل صناعية، وتم إرسال المئات من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث للقيام بأعمال الإنقاذ، فيما لا تزال أعمال التحقيق بشأن أسباب وملابسات الحادث قائمة.