إصابة وزير صحة كازاخستان بكورونا

أعلن وزير الصحة الكازاخستاني، يلجان بيرتانوف، اليوم، إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ودوّن بيرتانوف عبر حسابه على فيس بوك، أنّ نتائج آخر فحص لتشخيص الفيروس خضع له جاءت إيجابية، مؤكدا ظهور أعراض المرض عليه، ونقله إلى مستشفى وبائي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار الوزير إلى أنّ إصابته جاءت رغم التزامه الصارم بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنّ الخطر لا يزال مستمرا، لا سيما بالنسبة للذين لا يستطيعون أداء عملهم من المنزل.

وسجلت في كازاخستان حتى الآن 14496 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 76 حالة وفاة.