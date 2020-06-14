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محمود مسلم

كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا طارئا على خلفية تصريحات شقيقة زعيم الشمال

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وكالات
11:13 ص | الأحد 14 يونيو 2020
رئيس كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

عقدت حكومة كوريا الجنوبية، صباح اليوم، اجتماعا طارئا، على خلفية تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو-جونج.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم، بأن المكتب الرئاسي للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا عبر الفيديو، برئاسة مستشار الأمن الوطني جونج وي-يونج، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين-سوك: "في اجتماع عقد فى وقت مبكر اليوم، استعرض أعضاء اللجنة الوضع الحالي فى شبه الجزيرة الكورية وناقشوا الإجراءات المستقبلية".

وحضر الاجتماع، وزير الوحدة كيم يون-تشول، ووزيرة الخارجية، كانج كيونج-هوا، ووزير الدفاع، جونغ كيونغ-دو، ورئيس جهاز الاستخبارات سو-هون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بارك هان-كي، ونائب رئيس مكتب الأمن الوطني، كيم يو-جون، والنائب الثاني لرئيس مكتب الأمن الوطني، كيم هيون-جونج.

وجاء هذا الاجتماع الطارئ بعد أن وجهت كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، أمس السبت، انتقادات لاذعة إلى كوريا الجنوبية قائلة: "يبدو أن الوقت قد حان للقطيعة مع الكوريين الجنوبيين".