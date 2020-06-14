أستاذ أمراض صدرية: خلطات السيجارة الإلكترونية تقتل المراهقين

حذّر الدكتور صلاح زين الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية في لبنان، من خطورة السجائر الإلكترونية، مشيرا إلى أنّه ثبت أنّها تسبب أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف زين الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ هناك عددا من الشباب أصيبوا بأعراض الإصابة بكورونا في أكثر من ولاية أمريكية، وتبيّن أنّها بسبب المواد التي يتم استخدامها والخلطات التي تستعمل في تركيبتها.

وأوضح أنّ بعض الخلطات يتم وضع بعض الفيتامينات عليها إلى جانب بعض المواد المخدرة، سواء في السيجارة الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية، ما يجعلها أكثر خطورة من السيجارة العادية وتؤدي لوفاة العديد من الشباب.

ونوه أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية في لبنان، بأنّ هناك 500 مرافق توفوا العام الماضي بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، إذ إنّها تسبب التهاب رئوي شديد يشبه ما يسببه فيروس كورونا في الحالات الشديدة منه.