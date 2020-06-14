نائب يطالب بدعم مربي صغار الدواجن

تقدم نبيل بولس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن تدني أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة، نتيجة عدم قيام الوزارة بتفعيل البورصة المركزية التي تحدد سعر البيع بناء على مدخلات العملية الإنتاجية بما يحقق سعر معادل للمربي وللمستهلك وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من الاستيراد الذي يحتاج إلى العملة الصعبة.

واوضح نبيل في طلب الإحاطة أنّ مربي الدواجن يستغيثون بسبب تدني سعر اللحمة مؤخرا، وتلاعب سماسرة الدواجن، مضيفا أنّ أسعار الدواجن قبل عيد الفطر كان سعرها 29 جنيها للكيلو من المزرعة ووصل الآن لـ21 جنيها للكيلو، رغم غلاء مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية وتحصينات، إضافة إلى أسعار الكتاكيت المبالغ فيها.

ولفت إلى أنّ صغار مربي الدواجن الذين يمثلون 70% من الصناعة الداجنة، يطالبون بتفعيل البورصة المركزية من قبل وزارة الزراعة التي تحدد سعر اللحم بناء على مدخلات الإنتاج حتى يتمكن المربي من الاستمرار في الإنتاج، ويضمن سعر عادل يناسب المربي والمستهلك.

واضاف نبيل أنّ مصر تشهد طفرة نوعية في إنتاج اللحوم البيضاء، وتكاد أن تحقق اكتفاء ذاتيا بدلا من الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وبناء على ذلك فالحكومة ممثلة في وزارة الزراعة دعم صغار مربي الدواجن والوقوف إلى جانبهم ضد ما يسمى بسماسرة الدواجن، وهم عبارة عن مرتزقة يستنزفون أموال المربي دون رقابة من الدولة عليهم، ودون حساب ودون خضوعهم للضرائب.