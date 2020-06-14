نتنياهو يعلن إقامة "مستوطنة ترامب" في الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، شروع حكومته ببذل جهود عملية في سبيل إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل، تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراءن صرح في مستهل جلسة حكومية أسبوعية: "سنبدأ اليومن باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة هضبة ترامب في الجولان"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكّر "نتنياهو" أن هذه الخطوة تأتي تكريما لقرار الرئيس الأمريكي، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، في مايو من العام الماضي، في إجراء يتناقض مع القانون الدولي، الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد نظمت العام الماضي، مراسم احتفالية لتدشين المستوطنة الجديدة، لكنها لم تتخذ حتى الآن، أي خطوات عملية في سبيل إقامتها.