خبيرة: الانتخابات المقبلة اختبار للأحزاب.. وعليها التحالف لكسر جمودها

قالت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية الأسبق، إنّ المرحلة الراهنة تتطلب من القوى السياسية الوطنية ضرورة عقد حوار جاد بشأن فكرة التحالف فيما بينها، وتحويلها لواقع ملموس قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضافت فؤاد، لـ"الوطن"، أنّ الاستحقاقات الانتخابات المقبلة هي اختبار حقيقي أمام الأحزاب، وعليها أن تساعد نفسها لكسر حالة الجمود التي تعيش فيها من خلال تحالف القوى القريبة في الفكر وتشترك في الأهداف وخوض الانتخابات معا.

وتابعت أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام بالعملية الديمقراطية والتعددية الحزبية، لإيمانه بأنّ الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب، مشيرة إلى أنّ الانتخابات فرصة للقوى الحزبية للعودة للشارع وكسب ثقته مرة أخرى من خلال برامج تعبر عن طموحاته.