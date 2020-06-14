لأول مرة.. إدراج جامعة حلوان في تصنيف CWUR العالمي 2020/2021

أعلنت وحدة التصنيف الدولي بجامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور محمد القصاص، إدراج جامعة حلوان لاول مرة في تصنيف CWUR العالمي World University Rankings لعام 2020- 2021، في إطار سعي جامعة حلوان لتكون بين مصاف الجامعات العالمية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إلى أنّ الجامعة تعد أحد الجامعات المميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي، لما تحتويه من قامات علمية كبيرة َوفريدة، إلى جانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، مؤكدا أنّ الجامعة تمتلك الإمكانيات وتتميز بتخصصاتها الفريدة، وتسعى لتكون في صدارة التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أنّ إدارة الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي والذي يعد معيارا قويا في تصنيف الجامعات.

وأوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، أنّه جرى إدراج جامعة حلوان لأول مرة في تصنيف CWUR بين 18 جامعة مصرية، لافتا إلى أنّ التصنيف يعد قفزة قوية للجامعات المصرية بعد ادراجهم في التصنيف ضمن أفضل 2000 جامعة حول العالم من بين 200 ألف جامعة على قاعدة بيانات التصنيف، واحتلت جامعة حلوان المركز الـ11 على مستوى الجامعات المصرية.

ويعتمد هذا التصنيف على 4 مؤشرات أساسية، إذ يمثل جودة التعليم 25%، وجودة كفاءة الخريجين 25%، وكفاءة ومستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة 10%، وكفاءة البحوث وجودة البحوث الصادرة من الجامعة 40% وتشمل بدورها عدة عوامل، بينها (عدد الأبحاث الصادرة - جودة الأبحاث - نشر الأبحاث في دوريات عالمية معترف بها- تأثير الأبحاث واستخدامها في أبحاث أخرى).