رئيس الوزراء العراقي يؤكد وجود فرصة تاريخية لتطوير العلاقات مع الكويت

قال رئيس الوزراء العرافي مصطفى الكاظمي، إن لدى بلاده والكويت فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر مما أسماها "مخاوف الماضي"، ووفق مبدأ حسن النية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، بثته الوكالة الوطنية العراقية، أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم، وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، حيث نقل المسؤول الكويتي تحيات أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، ومباركته لرئيس الوزراء بمناسبة استكمال التشكيلة الحكومية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة تحديات "الأمن المائي" وملف الإرهاب، بوصفه تحديا مشتركا بين دول المنطقة، واستعراض الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، بما يحقق استقرار المنطقة، وتنشيط التعاون التجاري وبما يعمل على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، موضحا أن لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، مؤكدا أن العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تاريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية،لا مشددا على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات التي تواجهها، وتفعيل مقررات "مؤتمر الكويت " ولجان المتابعة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الكويتي، العلاقات بين بلاده والعراق بأنها ضاربة في جذور التاريخ، لافتا إلى أن أمير الكويت مهتم بتطوير العلاقات بين البلدين، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر.

وأوضح الصباح، أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر 3 مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وايضا التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيره من المجالات.

وأجتمع مبعوث أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع وزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين بكي، اليوم، في ديوان عام وزارة الخارجية العراقية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم بحث كافة القضايا السياسية والتحديات التي تشهدها المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتناول الجانبان أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين نحو مواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا المستجد والحد من تبعاتها بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع محل الاهتمام المشترك.

وأقام وزير الخارجية العراقية، مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة العراقية بغداد.

واستقبل الرئيس العراقي، الدكتور برهم صالح، مبعوث أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر رئاسة الجمهورية، اليوم، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق للعاصمة العراقية بغداد.

ونقل الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، تحيات أمير البلاد، وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت وتمنياتهم فيما يقوم به من جهود حثيثة ودؤوبة لاستعادة الأمن والاستقرار لجمهورية العراق وحفظ أمن وأمان شعبه الشقيق وأصدق أمنياتهم للعراق وشعبه الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل صالح، وزير الخارجية الكويتي، بنقل خالص تحياته إلى أمير البلاد وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء وعميق تقديره للمواقف الأخوية لدولة الكويت ودعمها لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة معربا عن أطيب تمنياته بتقدم وازدهار دولة الكويت ورخاء شعبها الشقيق.