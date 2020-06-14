"طيران الإمارات" تطلق خدمات نقل الركاب إلى 30 مدينة حول العالم

قررت شركة "طيران الإمارات"، رفع إجمالي خدماتها لنقل الركاب إلى 30 وجهة حول العالم، وذلك اعتباراً من غد الاثنين 15 يونيو الجاري، بعد موافقة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على رفع القيود المفروضة على حركة ركاب "الترانزيت".

ويمكن في الوقت الحالي، الحجز على موقع الشركة للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاجن، دبلن، نيويورك جيه إف كيه، سيؤول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث وبريسبن، وكابول، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وسيضاف لها لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاجو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا، إضافة إلى وجهات كراتشي ولاهور وإسلام أباد، التي بدأت بتشغيل الرحلات إليها اعتباراً من 8 يونيو الجاري، لإعادة المقيمين في دولة الإمارات، والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

كما نبهت شركة "طيران الإمارات" على متعامليها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.