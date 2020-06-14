الإفتاء: الاعتداء وإيذاء الغير ولو بنظرة مذموم شرعا

دعت دار الافتاء المصرية، لاحترام خصوصيات الآخرين باعتبار ذلك واجب شرعي وأخلاقي.

وذكرت الدار، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: حرم الإسلام السخرية واللمز؛ قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون}، وقال عز وجل: {..ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}.

وتابعت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذي"، وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فالاعتداء والإيذاء للغير -ولو بكلمة أو نظرة- مذموم شرعا.