زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينجول شرق تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال تم رصده في الساعة 17:24 بالتوقيت المحلي في منطقة كارليوف بولاية بينجول، مشيرة إلى أن الهزات الأرضية تم إحساسها في الولاية المجاورة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي غضون ذلك، أعلن وزير البيئة التركي، مراد كوروم، عن إرسال فرق إسعاف إلى المنطقة، مشددا على أن السلطات تتابع الأوضاع هناك بدقة.

بدورها، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال شرق تركيا بلغت 5.5 درجة، مشيرا إلى أن مصدره يقع في عمق 5 كيلومترات.