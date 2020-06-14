موقف وريث أحمد زكي من مسلسل "الإمبراطور" لـ محمد رمضان

رحّب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والوريث الشرعي والوحيد للفنان أحمد زكي، بتحويل قصة فتى الشاشة الأسمر، إلى عمل درامي.

وقال "رامي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه ليس لديه مانع من تجسيد الفنان محمد رمضان، لشخصية أحمد زكي، في عمل درامي، موضحًا أنه قرر تفويض المستشار بلال عبدالغني، بشأن التواصل مع بطل المسلسل، والاتفاق على كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بعمل المسلسل.

وأشار "رامي" بصفته الوريث الشرعي لأحمد زكي، إلى ضرورة الاستحقاق المادي، قبل الشروع في بدء المسلسل، إذ أنه ليس ضد تجسيد محمد رمضان، لحياة "الإمبراطور".

ومن جانبه، قال الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة ليست طرفًا في مثل هذه الأعمال التي تُصنف سير ذاتية، حيث يكون الأمر مقتصرًا بين الجهة الإنتاجية وورثة الشخصية التي يدور عنها العمل.

وأوضح "مغاوري" لـ"الوطن" أنه على الشركة الإنتاجية تتواصل مع الورثة، بشأن إنهاء الإجراءات القانونية وكذلك الحقوق المادية، والحصول على موافقة كتابية قبل البدء في المسلسل.

وكان الفنان محمد رمضان، قد أعلن تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

ونشر "رمضان" مقطعاً أثناء تقليده لـ"زكي" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمنى تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".