عشان تتجنب العدوى.. إرشادات استخدام جهاز ضغط الدم في المنزل

يعد مرض ضغط الدم من الأمراض المزمنة المنتشرة بين الكثيرين، وبشكل خاص كبار السن، لذلك يحرصون على تواجد جهاز قياس الضغط في المنزل، وبشكل خاص خلال هذه الفترة والتي يحرص بها الكثيرين على تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتستعرض "الوطن" تعليمات يجب اتباعها عند شراء جهاز الضغط وإرشادات قياسه بالمنزل.

تعليمات يجب اتباعها عند شراء جهاز الضغط

- يجب استشارة الطبيب أو الممارس الصحي المختص حول نوعية الجهاز المناسب للحالة المرضية وكيفية استخدامه والعناية به.

- التأكد من أن جهاز قياس ضغط الدم المنزلي حاصل على إذن بالتسويق.

- التأكد من وجود ضمان على الجهاز، وتوفر خدمات ما بعد البيع كالصيانة.

- التأكد من وجود دليل الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به.

- توجد أنواع عدة من أجهزة قياس ضغط الدم الإلكترونية، منها ما يستخدم أعلى الكف، ومنها ما يستخدم أعلى الذراع.

ينصح بشراء الأجهزة التي تستخدم في أعلى الذراع لكونها أكثر دقة.

- ضرورة التأكد من المقاس المناسب للقطعة التي توضع على أعلى الذراع، وأنها تثبت جيداً حول اليد، كما يجب ألا تكون كبيرة جدا أو صغيرة، إذ إن اختيار المقاس غير المناسب قد يعطي قراءات خاطئة للجهاز.

- التأكد من أن شاشة عرض النتائج مناسبة وتستطيع قراءتها بسهولة.

- يفضل أن يحتوي الجهاز على ذاكرة لحفظ القراءات السابقة.

ارشادات استخدام جهاز قياس ضغط الدم

- بعد شراء الجهاز ينصح بزيارة الطبيب المعالج لاستشارته حول كيفية استخدامه، كما يجب قراءة كتيب التعليمات المرفق مع الجهاز جيداً للتعرف على خصائصه كافة، وطريقة استخدامه والعناية به واستبدال البطاريات.

- قبل قياس الضغط، يجب اتباع ما يلي:

1- أخذ قسط من الراحة لمدة 5 دقائق تقريباً قبل القياس، ولا ينصح بقياس الضغط بعد أداء عمل بدني أو في حالة التعرض للقلق، حيث أن هذا قد يسبب ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

2- لا يجب تناول مشروبًا يحتوي على الكافيين أو التدخين على الأقل لمدة 30 دقيقة قبل قياس الضغط.

3- التأكد من عدم الشعور بالرغبة في التبول.

4- عند بدء القياس، يجب الجلوس في وضع مريح، ووضع القدم على الأرض.

5- وضع الذراع على طاولة أو مخدة في محاذاة مستوى القلب تقريباً.

ويجب مراعاة الحرص على أخذ القياس على ذات الذراع في كل مرة، فقد يختلف قياس الضغط من ذراع لأخرى، ويفضل الذراع الأيسر.