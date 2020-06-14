الجيش الليبي يعتذر للشعب المصري: ميليشيات وراء تعذيب مصريين

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش الوطني رصد انتهاكات للميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الغير شرعية والمدعومة من تركيا، تخالف المواثيق الدولية في ترهونة والأصابعة وعدة مدن ليبية.

ووجه "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، اعتذارا باسم كل ليبي للشعب المصري الشقيق والقيادة السياسية في مصر، وكل منظمات حقوق الإنسان، بعد تداول فيديو للاعتداء على عمال مصريين جاءوا إلى ليبيا من أجل لقمة العيش ولكن وجدت نفسها في ايدي ميليشيات إرهابية إجرامية وقاموا بتعذيبهم.

وتابع: "هؤلاء لا يمثلون الشعب الليبي ولا يمثلون الليبيين، ولا يمثلون العرب، دول يمثلون أردوغان لأنه هو من دعمهم ومكنهم من دخول بيوت الناس وغرف نوم الناس، وأردوغان مسؤول عن تلك العملية بشكل مباشر، نتألم أمام هذه الجرائم".