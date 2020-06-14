وزير الزراعة: الشعب يستهلك 13 مليار بيضة.. ومليار و400 مليون كيلو دواجن

قال السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إن الفرد بمصر يستخدم 20 كيلو في العام من الدواجن وننتج مليار و400 مليون كيلو، والإنتاج المنزلي حوالي 400 مليون، وننتج 13 مليار بيضة وجميعهم يستهلكهم الشعب المصري.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه مع فتح التصدير سيزيد الإستثمار في الدواجن مع تقديم كافة التسهيلات من وزارة الزراعة، وخصوصا أن السوق المصري سوق كبير، وهناك 4 مليون شخص يعملوا في قطاع الدواجن وإستثمارات بقيمة 90 مليار للدواجن، ويتم عمل حصر لإتحاد الدواجن.

وتابع القصير أنه منذ 1/1/2020، حتى الآن تم تصدير مايفوق 3.4 مليون طن حاصلات زراعية وأهمها البرتقال والبطاطس والعنب والرمان والثوم، مؤكدا على أن الصادارات المصرية أصبحت لها اسم عالمي من الخارج في أسواق كثيرة.

وكشف القصير أن البرتقال المصري تفوق على البرتقال الأسباني في التصدير للمرة الأولى، مشيرا إلى منذ بداية العام وحتى الآن تم فتح 7 أسواق تصديرية جديدة في الأرجنتين والبرازيل وأستراليا ونيوزلاندا موريشيوس والهند وأسواق كثيرة.

واستكمل القصير أن الحملات المهاجمة للحالات الزراعية هي حملات مشبوهة والنجاح يقابله أعداء دائما، وهم جماعات كارهي أنفسهم ونرد عليهم بالحقائق والأرقام، ولن ينال أحد من الدولة المصرية.