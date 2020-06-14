رئيس اتحاد الناشرين يبحث سبل تسهيل القروض للأعضاء من بنك مصر

التقى جانب من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، رئيس الاتحاد، مع شريف حمدي مدير عام المشروعات الصغيرة ببنك مصر، وذلك بمقر الاتحاد لبحث ودراسة كيفية قيام البنك بدعم الناشرين خلال الفترة القادمة، وتم استعراض كافة البرامج التي يقدمها البنك في هذا الشأن، حيث يقدم البنك ثلاثة أنواع من القروض:

1- قروض المشروعات متناهية الصغر:• وهي للشركات ذات الإيرادات السنوية الأقل من (مليون جنيه)، ولا يندرج هذا النوع تحت مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة بفائدة 5%. وتحدد قيمة كل قرض وفقًا لحالة كل شركة على حدا، بناءً على الدراسة الإئتمانية للبنك"الاستعلام والمعاينة"، ويكون القرض بحد أقصى 50 ألف جنيه بفائدة متناقصة من 21% حتى 28%، على 24 شهر، حسب الحالة، أو يكون القرض بحد أقصى 200 ألف جنيه بفائدة متناقصة من 21% حتى 28% على 36 شهر.

2- قروض المشروعات الصغيرة:وهي للشركات ذات الإيرادات السنوية من (مليون جنيه وحتى 50 مليون جنيه) ويندرج هذا النوع تحت مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة بفائدة 5%. وتحدد قيمة كل قرض وفقًا لحالة كل شركة على حدا، بناءً على الدراسة الإئتمانية للبنك" الاستعلام والمعاينة"، ويكون القرض بفائدة 5%.

3- قروض ميسرة لدعم رأس المال العامل (شراء خامات وآلات ومعدات): وتتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 مليون جنيه مع فترة سماح تتراوح بين 3 شهور حتى 12 شهر، وفترة السداد تتراوح ما بين 36 شهر وحتى 72 شهر حسب قيمة القرض.

كما تم مناقشة تبني "مبادرة البيع بالتقسيط"، ووضع آلية وتصور لذلك من خلال البنك، وقد تم الاتفاق على أن يقوم البنك بإعداد دراسة لذلك ليتم مناقشتها وتعميمها على الناشرين في القريب العاجل.