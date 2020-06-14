إيهاب الطماوي: اتفاق على تقسيم مصر إلى 4 دوائر انتخابية

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان عقد اليوم جلسة تاريخية لمناقشة عدد من القوانين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تم الاتفاق على النظام المختلط ونظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم مصر إلى 4 دوائر انتخابية، مؤكدا أن 50 % من أعضاء مجلس النواب القادم سيكونوا بنظام القائمة و50% بنظام الفردي.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ينحاز لرأي الأغلبية في مناقشة مشروعات قوانين البرلمان.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المجلس وافق على تعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وبعض بنود الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح، أن القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية تؤدي إلى التنازع بين الأحزاب السياسية ومصر في حاجة للتلاحم والتوافق كما أن القائمة النسبية لا تتيح دخول بعض الفئات بالنسب المتفق عليها.