بورسعيد تستعرض استعداداتها للامتحانات مع وزير التربية والتعليم

استعرض الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد استعدادات المحافظات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك خلال لقاء اليوم مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الفيديو كونفرانس بوكلاء وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وأكد باهي خلال الاجتماع على جاهزية محافظة بورسعيد لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والملاحظين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح باهي أنه بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية في سابقة هي الأولى من نوعها لمتابعة سير العملية الامتحانية أولا بأول للتدخل السريع والحل الفوري لأي مشكلات قد تطرأ على الساحة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق بين الجهات الأمنية والأحياء ومديرية الصحة والسكان ببورسعيد لإجراء وتنفيذ خطة التأمين الشاملة للعملية الامتحانية كل حسب اختصاصه بالإضافة إلى توفير كمية إضافية من الكمامات طبية والمطهرات داخل كل لجنة مع التعقيم اليومي لمقرات اللجان وعددها 17 لجنة قبل وبعد انتهاء الامتحان.

وصرح باهي أن المحافظة أتخذت كل التدابير اللازمة للخروج بالعملية الامتحانية إلى بر السلامة بتخصيص وتوفير الحراسات الأمنية اللازمة لمقرات اللجان ومركز الأسئلة واستراحات الملاحظين مع توفير سيارة إسعاف بالقرب من كل لجنة، مشيرا إلى تواجد مسؤولي الطب الوقائي داخل اللجان للكشف المسبق على كل الطلاب والعاملين قبل دخول اللجنة مع الحفاظ على المسافات البينية لتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات.