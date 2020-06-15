الإحصاء: 8.9% انخفاضا في حوادث القطارات خلال 2019  

أصدر الجهـــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 15 / 6 / 2020 النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019 وكـان مـن أهـم مؤشراتها ما يلي :

حوادث السيارات

· أرتفع عــــدد حـــوادث السيارات على الطرق خــــلال عـام 2019 حيث بلغ 9992 حادثة مقـــابل 8480 حادثة عام 2018 بنسبة أرتفاع قدرها 17.8٪ .

· أرتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات الى 3484 متوفى عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪

· بلـغ معدل حـــوادث السيارات بالنسبه للسكان 1.0 حــادثة / 10اّلاف نسمة ، بينما بلــغ المعـــدل بالنسبه للمركبــات 0.9 حادثة /1000مركبة كما بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100الف نسمة ، 30.3 متــــوفى / 100الف مركبــــــة عام 2019

· أرتفع معـــــدل حـــوادث السيـــارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018

· السبب الرئيسى لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7 ٪ ، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالى أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

· بلـــغ معدل حوادث السيـــارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفــه 5.5 حــــادثه /100كيـــلو متر عـام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018

حوادث القطارات :

· أنخفض عدد حوادث القطارات الي 1863 حادثة عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018 بنسبة أنخفاض قدرها 8.9 ٪

· أرتفـــع معــــدل قســوة حـــوادث القطارات الى 42.4 متــوفى / 100 مصاب عـام 2019 مقابل 34.3 متوفى / 100 مصاب عام 2018

· أنـــخفض معــــــدل حـــوادث القطـــــارات 6.3 حــــادثة / مليـــون راكـــب عــــام 2019 مقـــابل 7.9 حادثه / مليون راكب عام 2018

· أكبر حــالات حـــوادث القطــارات هى أصطـدام المركبات ببوابة المنافذ ( المزلقانات ) حيث بلغت 1641 حـــالة بنسبة 88.1٪ من إجمالى حـــالات حــــوادث القطــارات عام 2019 مقابل 1696 حالة بنسبة 83 ٪ عام 2018.