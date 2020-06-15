التنظيم: 30% من الإصلاح الإداري يتوقف على كفاءة القيادات

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ 30% من إصلاح الجهاز الإداري للدولة يتوقف على رفع كفاءة القيادات، لذا يولي الجهاز اهتماما كبيرا بالدورات التدريبية الموجهة للقيادات.

جاء ذلك خلال محاضرة "أون لاين" لرئيس الجهاز في فعاليات البرنامج التدريبي، تحت شوية شعار "الإعداد لشغل الوظائف القيادية.. مدير عام"، والذي ينظمه الجهاز في الفترة من 14 يونيو وحتى 2 يوليو القادم عبر الإنترنت، بحضور 22 مشاركا من عدة جهات، بينها وزارات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، إلى جانب ديوان محافظة الإسكندرية وجامعتي القاهرة وعين شمس ومركز بحوث الصحراء.

وقال رئيس الجهاز، إنّ الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، سعت إلى تأسيس عملية الإصلاح وضمان استدامتها، فأنشأت اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يوجد مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح أنّ الحكومة وضعت رؤية للإصلاح الإداري تهدف لخلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي رضاء المواطن، كما وضعت عدة مبادئ لتنفيذ الخطة، أهمها ألا يضار موظف من تنفيذ آليات الإصلاح، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، إلى جانب زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض رئيس الجهاز، محاور خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض مميزات قانون الخدمة المدنية والتي تنعكس بشكل ايجابي على الموظف والجهاز الإداري للدولة.

كما قدّم الدكتور صالح الشيخ شرحا لمركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ لتحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.

ولفت إلى أنّ الجهاز أنشأ المنظومة الإلكترونية على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، بأيدي كفاءات شابة من أبناء الجهاز، ثم عمل الجهاز على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أي مشكلات أو أعطال أثناء الاختبارات.