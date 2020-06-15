إزالة 12 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بجانب المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "حوش عيسى، ادكو، بدر، دمنهور" عن إزالة 12 حالة تعد على مساحة 2044 مترا مربعا، عبارة عن تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة تعديات على حرم الري والصرف والزراعة بادكو، بمساحة 1254 مترا مربعا.

كما تم إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 670 مترا بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية لصب سقف دور ثان علوي بدون ترخيص بمساحة 120 مترا بمدينة بدر، كما تم تنفيذ قرار إيقاف أعمال وفك الشدة الخشبية بعزبة أبو حامد بزاوية غزال بدمنهور.