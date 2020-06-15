الخميس.. إعادة افتتاح ديزني لاند بهونج كونج مع مراعاة التباعد

قررت ديزني لاند بهونج كونج، إعادة فتح أبوابها الخميس المقبل، الموافق 18 يونيو. وذلك بعد إغلاق استمر لمدة أشهر نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وقالت ستيفاني يونج، المدير الإداري لديزني لاند، في بيان: "نحن فخورون بكوننا جزءًا من مجتمع هونج كونج، الذي عمل بجد وأظهر الثبات في كيفية تعامله مع الوباء".

وأضافت: "نرحب بالضيوف مرة أخرى إلى ديزني، سوف نستفيد من الدروس المستفادة من إعادة افتتاح منتجع شنغهاي في عالم والت ديزني. وبالمثل، سننفذ أيضًا إجراءات صحية وسلامة جديدة بالإضافة إلى اتباع توجيهات الحكومة المحلية ومسؤولي الرعاية الصحية".

وقالت يونج أيضا: "في مرحلة إعادة الافتتاح، سيكون للحديقة حضور محدود، وسيكون هناك مراعاة لوجود المسافات الاجتماعية سواء في الطوابير أو المطاعم والألعاب وأيضا في المرافق الأخرى في جميع أنحاء الحديقة". كما أضافت أنه سيكون هناك زيارات مستمرة لأماكن التعقيم.

يذكر أن شركة والت ديزني أعلنت عن إعادة فتح متنزه ديزني لاند الرئيسي في أمريكا بولاية كاليفورنيا، 17 يوليو، وذلك بعد إغلاق استمر لمدة أشهر نتيجة لوباء فيروس كورونا. حيث تم إغلاق المنتزهات الترفيهية والمنتجع منذ منتصف مارس.

بينما سيتم افتتاح فندق وسبا ديزني جراند كاليفورنيا، وفندق ديزني بارادايس في 23 يوليو.

وقالت الشركة، إنها ستستخدم نظاما جديدًا لإدارة الحضور، واشترطت على جميع الضيوف إجراء الحجز مسبقًا لدخول الحديقة.

جدير بالذكر، أن حدائق ديزني أغلقت أبوابها في جميع أنحاء العالم منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وبجانب إغلاق حدائق «ديزني»، قررت الشركة تأجيل إنتاج عدد من أعمالها السينمائية وقتها.