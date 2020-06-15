التموين توضح حقيقية فيديو " السكر المضروب"

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز حماية المستهلك، أكدت فيه أنّ الكيس المغشوش المعروض بالفيديو المتداول، يختلف كليا عن كيس شركة السكر.

وأوضح التقرير أنّ ألوان أكياس السكر التمويني بها ألوان مختلفة تماما عن تلك الأكياس التي عرضها المواطن في الفيديو المتداول، كما أنّ شكل ولون أكياس شركة السكر موحد على مصانع الشركة، فضلا عن أن وجود كميات من البودرة داخل الكيس ليس من إنتاج شركة السكر، الذي يتميز بالحبيبات الكبيرة غير ناصعة البياض.

ووجّهت وزارة التموين، الأجهزة المعنية بالرقابة في الوزارة، لأخذ عينات من السكر وشراء أكثر من كيس من بعض المنافذ التموينية وفحصها بالكامل، وتبيّن أنّه لا يوجد شيء داخل أكياس السكر سوى السكر فقط، كما تم شن حملات رقابية موسعة على مصانع التعبئة المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع الخاص، وعلى المنافذ التموينية من قبل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ومفتشي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومفتشي الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين المختصة، للتأكد من صحة انتساب السكر المعروض بالفيديو المتداول وجاءت كلها بالسلب.