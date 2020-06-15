بعد غد.. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة عاجلة لمناقشة قضية العنصرية

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان، اليوم، عقد جلسة عاجلة بعد غد الأربعاء، لبحث قضية العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التي تقوم بها الشرطة ضد المتظاهرين على خلفية مقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد بالولايات المتحدة.

ويأتي قرار المجلس استجابة لطلب تقدمت به المجموعة الإفريقية فى الأسبوع الماضى ودعت إلى بحث ما وصفته بالعنصرية اللمنهجة والسلوك الوحشى وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة على مقتل فلويد.

وقالت المجموعة، إن قضية المواطن الأمريكى والاحتجاجات التى شهدتها معظم عواصم العالم وجهت النظر نحو العنصرية التى يواجهها المواطنون من أصل إفريقي.

وأشار خطاب المجموعة الإفريقية، إلى أن مقتل فلويد لم يكن حادثا منعزلا ضد مواطنين من أصل إفريقي غير مسلحين ولكنه يعكس عنف الشرطة غير المسيطر عليه.