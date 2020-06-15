سفير واشنطن في موسكو: سجن روسيا لجندي أمريكي سابق يهدد العلاقات

قال سفير الولايات المتحدة إلى روسيا جون سوليفان، إن الحكم الذي أصدرته روسيا بسجن الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان لستة عشر عاما بتهمة التجسس سيضر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

وبعد صدور الحكم، قال ممثل الدفاع عن ويلان إنه جرى إبلاغ موكله بأنه سيكون جزءا من عملية مبادلة أسرى مع مواطن روسي محتجز لدى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قالت وزارة الخارجية الروسية إنها اقترحته في مناسبات عدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأدانت محكمة روسية في وقت سابق، اليوم، ويلان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وحكمت عليه بالسجن 16 عاما بعد محاكمة مغلقة قال دبلوماسيون أمريكيون إنها غير عادلة وغير شفافة.