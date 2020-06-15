الفنان علاء عرفة يعلن إصابته و10 من عائلته بكورونا: "نتعافى قريبا"

أعلن الفنان الشاب علاء عرفة، إصابته و10 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مقطع مصور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

وسرد "عرفة" تفاصيل تجربته مع المرض، والأعراض التي ظهرت عليه وقت إصابته بالفيروس، وطرق الإصابة به عن طريق العين والأنف والفم، كما طمأن محبيه علي حالته الصحية، مؤكداً أنه بخير هو وعائلته، وفي طريقهم للشفاء من الفيروس بعد ظهور المسحات ونتائج التحاليل بشكل أكثر من جيد، بحسب قوله.

يذكر أن علاء عرفة، شارك في مسلسل الاختيار، للمخرج بيتر ميمي، بطولة الفنان أمير كرارة، حيث جسد شخصية الملازم أول "عبدالرازق".