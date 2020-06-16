مراحل خطة "الكهرباء" لإنشاء وتطوير مراكز التحكم بجميع المحافظات

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأعمال إنشاء وتطوير 14 مركز تحكم إقليمى وفرعى بالمحافظات، على 3 مراحل تستغرق 30 شهرا.

- المرحلة الأولى:

تشمل 4 مراكز تحكم "بمدينة نصر والدقى و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة".

- المرحلة الثانية:

تشمل 5 مراكز فى "المنيا والمدن الجديدة ووسط الإسكندرية وشرم الشيخ ومصر الجديدة".

- المرحلة الثالثة:

تشمل إنشاء 5 مراكز هى "مركز لخدمة منطقتى العبور والخانكة وتحكم 26 يوليو والإسماعيلية والغردقة ومركز لخدمة محافظتى الغربية والمنوفية "

وسيتم تنفيذ المراكز بنظام تسليم المفتاح طبقا لأحدث الأنظمة العالمي، مع قيام الشركة المسند إليها الأعمال بتوريد أجهزة الاتصال والمبانى الخاصة بتلك المراكز، وفقًا لخطة وزارة الكهرباء للتحول نحو الشبكات الذكية.

وسيتم التمويل عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر خاصة أنها حصلت على تمويلات عبر جهات محلية، أبرزها البنك الأهلى ومصر بقيمة تصل إلى نحو 19 مليار جنيه خلال 2017 لتطوير وتحديث الشبكات.

وأهمية مراكز التحكم أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال وتقليل زمنها بالإضافة لمناورات تغيير الأحمال إلى جانب تقليل الفقد من خلال اكتشاف المشكلة وحلها.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء جديد على مستوى الجمهورية على 5 مراحل بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار يورو.