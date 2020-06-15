حساسين يطالب المجتمع الدولي بدعم مصر في مواجهة الإرهاب

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تحية قلبية لعضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى ماوريتسيو جاسباري، لتأكيده بأن مصر "حصن للغرب" ضد هجمات الإرهاب، إضافة إلى تأكيده أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يقفا ضد الإرهاب الأصولي.

وقال البرلماني الإيطالي إن مصر تدفع ثمنا باهظا كل عام من دماء أبنائها، وأنه من مصلحة إيطاليا والغرب الاستمرار في إمداد القاهرة بالسفن والمعدات العسكرية الأخرى.

واعتبر "حساسين" فى بيان له، تصريحات البرلماني الايطالي، دليل قاطع وشهادة مهمة فى حق الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصقور القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسئولياتهم التاريخية فى مواجهة الدول والأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابين على أراضيها، متسائلا عن سبب صمت المجتمع الدولي على الجرائم الإرهابية التي قام بها النظام التركي داخل سوريا وليبيا، مؤكدا أن القبض على أردوغان وتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية سيقضى على كل من ينتهج أسلوب النظام التركى فى دعم وتسليح الإرهابيين.