المسماري: "إعلان القاهرة" يبدد أحلام تركيا في السيطرة على النفط الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، حليف "السراج"، يرفض "إعلان القاهرة " لأنه يريد الوصول إلى "الهلال النفطي" ومنطقة الإنتاج والتصدير.

وأشار "المسماري" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، إلى أن "ترهونة " تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل الميليشيات تخالف كل القوانين الدولية، ومنها إضرام النار في أشجار الزيتون، وتدمير المنازل.

وأوضح أن نسبة 40% من سكان "ترهونة " مهجرين، وأن انتهاكات الميليشيات أدت إلى تدمير منطقة تحوي حوالي نصف مليون مواطن، لافتا إلى أن فايز السراج، هو من أعطى "الشرعنة " للميليشيات في الإقدام على هذه الانتهاكات.

وطالب بإجراء تحقيق دولي شامل فيما حدث بـ"ترهونة " ودخول هذه الميليشيات إليها، قائلا: "نحن نسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات".