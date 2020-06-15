السياحة: لولا كورونا لحطمنا الأرقام القياسية في 2020

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنّ القطاع السياحي المصري تحدث له أزمات كلما ازدهر بشكل غريب: "وصلنا في 2019 لأرقام استثنائية من عدد السائحين ودخل السياحة، وبدأنا 2020 بانطلاقة قوية جدا وكنا متوقعين نحطم أرقام قياسية كبيرة".

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّه وبسبب الأزمات العالمية الحالية وتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، أدى ذلك إلى إصدار قرار من قبل الحكومة لتعليق الطيران والنشاط السياحي، حفاظا على العاملين فيه.

وأوضح أنّ القيادات السياسية اتخذت إجراءات غير مسبوقة، تفيد بعمل تأشيرة سياحية مجانية لنهاية أكتوبر، وتخفيض أسعار الوقود للطيران والخدمات الأرضية في المطارات وتخفيض أسعار الهبوط والإيواء في المطارات، وتخفيض أسعار المزارات الأثرية ودعم العمالة في القطاع السياحي، ودعم العمالة بالقطاع السياحي.

وأكد أنّه وبعد الإعلان عن عودة السياحة مرة أخرى، بات من الضروري على الفنادق الالتزام بالضوابط، ويجب على الزائرين وزوار الأماكن السياحية الالتزام بالضوابط: "نسبة الانضباط كانت عالية وفي بعض الحالات الفردية البسيطة وجرى معاقبتها فورا، وإيقاف الفندق وإلغاء ترخيص أي منشأة مخالفة بنسبة 1% لأي ضابط من الضوابط".

ولفت إلى أنّه لا يجوز لأي منشأة سياحية اتباع أي نهج غير مسؤول بعد حصولها على تراخيص التشغيل: "مش هيحصل الفترة دي خالص، وسمحنا لـ232 منشأه من أكثر من ألف أوتيل، بضوابط صارمة جدا".

وتابع: "الفيروس بينتشر بسبب عدم الالتزام والانضباط، وهو غير مرتبط بجنسية معينة، ولو احنا مصريين في مصريين ومش منضبطين هينتشر الفيروس، ولو أجنبي ومنضبط مش هينتشر الفيروس، وكذا للمصريين، والموضوع مرتبط بالالتزام".